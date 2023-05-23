В Ленобласти при сварке на производстве погибли три человека

В Ленинградской области в результате инцидента при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали.

В Ленинградской области в результате инцидента при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"По поводу ЧП во Всеволожском районе: из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "Дидал СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.