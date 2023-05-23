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В Ленобласти при сварке на производстве погибли три человека

В Ленобласти при сварке на производстве погибли три человека В Ленинградской области в результате инцидента при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали.
В регионе
23 мая 2023 г. 17:47
В Ленобласти при сварке на производстве погибли три человека

В Ленинградской области в результате инцидента при проведении сварочных работ на предприятии погибли три человека, еще двое пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"По поводу ЧП во Всеволожском районе: из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО "Дидал СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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