В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Ленинградской области России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области подтвердили, что в управление поступил соответствующий вызов, спасатели выехали на место ЧП.
Отмечается, что в результате взрыва на газопроводе никто не пострадал, угрозы населению нет.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости