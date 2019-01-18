В Ленинградской области произошел взрыв на магистральном газопроводе

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Ленинградской области России. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области подтвердили, что в управление поступил соответствующий вызов, спасатели выехали на место ЧП.

Отмечается, что в результате взрыва на газопроводе никто не пострадал, угрозы населению нет.