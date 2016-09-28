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    В Ленинградской области при утилизации снаряда погибли трое специалистов

    Официальные источники пока не подтвердили факт

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ При утилизации снаряда на одном из полигонов Ленинградской области погибли трое гражданских специалистов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, специалисты погибли при уничтожении снаряда, срок эксплуатации которого истек.

    Трагедия произошла в результате несоблюдения правил техники безопасности.

    Согласно информации, никто из военнослужащих не пострадал.

    В информации отмечается, что официальные источники пока не подтвердили факт.

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