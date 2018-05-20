В Ленинградской области после жесткой посадки спортивного самолета погиб один человек

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, погиб один человек. Как сообщает Report инцидент произошел в 17:25 по местному времени в районе населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленинградской области.

"Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии Су-29 в воскресенье в Ленобласти, в результате которой погиб один человек",- сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Погибшим оказался пилот, его личность выясняется.