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    В Ленинградской области после жесткой посадки спортивного самолета погиб один человек

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области, погиб один человек. Как сообщает Report инцидент произошел в 17:25 по местному времени в районе населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленинградской области. 

    "Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии Су-29 в воскресенье в Ленобласти, в результате которой погиб один человек",- сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Погибшим оказался пилот, его личность выясняется.  

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