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В Кызылординской области Казахстана проводят антитеррористическую операцию

В Кызылординской области Казахстана проводят антитеррористическую операцию В Кызылординской области Казахстана идет антитеррористическая операция, в беспорядках пострадали 168 человек
В регионе
6 января 2022 г. 21:31
В Кызылординской области Казахстана проводят антитеррористическую операцию

В Кызылординской области Казахстана идет антитеррористическая операция, в беспорядках пострадали 168 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"В Кызылординской области (на юге Казахстана) проводится антитеррористическая операция", - заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире телеканала "Хабар 24".

По данным агентства, в области действует красный уровень террористической опасности.

"В беспорядках пострадали 168 человек", - сообщило агентство.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Qızılorda vilayətində antiterror əməliyyatı keçirilir

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