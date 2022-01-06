В Кызылординской области Казахстана проводят антитеррористическую операцию

В Кызылординской области Казахстана идет антитеррористическая операция, в беспорядках пострадали 168 человек

В Кызылординской области Казахстана идет антитеррористическая операция, в беспорядках пострадали 168 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"В Кызылординской области (на юге Казахстана) проводится антитеррористическая операция", - заявила глава региона Гульшара Абдыкаликова в эфире телеканала "Хабар 24".

По данным агентства, в области действует красный уровень террористической опасности.

"В беспорядках пострадали 168 человек", - сообщило агентство.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города.