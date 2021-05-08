В Кыргызыстане компанию оштрафовали на 3 млрд долларов за нарушение эконорм

Cуд признал незаконными действия Kumtor Gold Company по складированию отходов производства на ледниках

Суд Кыргызстана оштрафовал компанию Kumtor Gold Company, которая занимается разработкой крупнейшего в Центральной Азии золоторудного месторождения Кумтор, на 267 млрд сомов (около 3,09 млрд долларов США) за нарушение экологических норм. Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Верховного суда республики.

"Октябрьский районный суд Бишкека вынес решение о взыскании с Kumtor Gold Company в пользу государства 261,7 млрд сомов", - заявила представитель пресс-службы. По ее словам, суд признал незаконными действия компании по складированию отходов производства на ледниках Давыдова и Лысый.

В соответствии с законодательством Kumtor Gold Company имеет право обжаловать решение в вышестоящей инстанции (Верховном суде) в течение 30 дней.