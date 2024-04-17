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В Кыргызстане закрывают TikTok

В Кыргызстане закрывают TikTok В Кыргызстане ограничат доступ к социальной сети TikTok.
В регионе
17 апреля 2024 г. 09:24
В Кыргызстане закрывают TikTok

В Кыргызстане ограничат доступ к социальной сети TikTok.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, эту информацию подтвердила пресс-служба Министерства цифрового развития.

Всем интернет-провайдерам страны поступило письмо от Службы по регулированию и надзору в отрасли связи, которая просит ограничить доступ к информационному сервису TikTok на территории страны и представить письменный ответ до 18 апреля.

В министерстве пояснили, что данные меры приняты на основании письма Госкомитета нацбезопасности.

"Основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok Закона "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию". В законе определены виды информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей", - заявило Минцифры.

Напомним, заблокировать TikTok власти пытались еще в августе 2023 года. Тогда письмо с соответствующей просьбой разослало Минкультуры, которое заявило о жалобах на "негативный контент для детей и распространение ложных сообщений для взрослых". Позже глава профильной службы заверил, что блокировки пока не будет.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan to limit access to TikTok

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