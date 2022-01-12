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В Кыргызстане зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Кыргызстане зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Кыргызстане. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
В регионе
12 января 2022 г. 11:22
В Кыргызстане зафиксировали первые случаи заражения омикрон-штаммом

Первые случаи инфицирования штаммом коронавируса "омикрон" зарегистрированы в Кыргызстане. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"В национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм", - заявил представитель штаба.

По его словам, за последние сутки были выявлены 465 новых случаев COVID-19. "Такого не было пять месяцев", - подчеркнули в штабе.

Министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил журналистам о начале четвертой волны коронавируса в стране.

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