В Кыргызстане задержаны три члена "Исламского государства"

В Бишкеке и Джалал-Абадской области (Кыргызстан) задержали трех кыргызстанцев-членов международной террористической организации "Исламское государство".
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).
По сведениям спецслужбы, установлены факты попытки выезда двоих задержанных с территории другого государства в зоны террористической активности и вступления их в ряды МТО "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (подразделение ИГ).
"Один из задержанных, Х. П., непосредственно координировал переправку двух рекрутов, обеспечил их деньгами и поддельными паспортами иностранных государств для беспрепятственного выезда через территории нескольких стран", - сообщили в госкомитете.
Этот мужчина ранее был осужден в Кыргызстане за террористическую деятельность.
"После отбытия наказания он не встал на путь исправления, а продолжил незаконную деятельность по отправке рекрутов в зоны террористической активности", - добавили в ведомстве.
Заведено дело, задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.