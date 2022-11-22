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В Кыргызстане задержаны три члена "Исламского государства"

В Кыргызстане задержаны три члена "Исламского государства" В Бишкеке и Джалал-Абадской области (Кыргызстан) задержали трех кыргызстанцев-членов международной террористической организации "Исламское государство".
В регионе
22 ноября 2022 г. 17:54
В Кыргызстане задержаны три члена Исламского государства

В Бишкеке и Джалал-Абадской области (Кыргызстан) задержали трех кыргызстанцев-членов международной террористической организации "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По сведениям спецслужбы, установлены факты попытки выезда двоих задержанных с территории другого государства в зоны террористической активности и вступления их в ряды МТО "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (подразделение ИГ).

"Один из задержанных, Х. П., непосредственно координировал переправку двух рекрутов, обеспечил их деньгами и поддельными паспортами иностранных государств для беспрепятственного выезда через территории нескольких стран", - сообщили в госкомитете.

Этот мужчина ранее был осужден в Кыргызстане за террористическую деятельность.

"После отбытия наказания он не встал на путь исправления, а продолжил незаконную деятельность по отправке рекрутов в зоны террористической активности", - добавили в ведомстве.

Заведено дело, задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.

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