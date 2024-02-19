В Кыргызстане задержаны должностные лица войсковой части

В Кыргызстане задержаны командир войсковой части Погранслужбы в Караколе, его заместитель, прапорщик и индивидуальный предприниматель по итогам проверки Военной прокуратуры. Поводом для проверок стало видеообращение младшего сержанта (санитарного инструкт

В Кыргызстане задержаны командир войсковой части Погранслужбы в Караколе, его заместитель, прапорщик и индивидуальный предприниматель по итогам проверки Военной прокуратуры. Поводом для проверок стало видеообращение младшего сержанта (санитарного инструктора) Жылдыз Асанакуновой, где она рассказывала о случаях неуставных отношений в части, а также покупки некачественных продуктов питания и т.д.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Военной прокуратурой проведена проверка по видеообращению о совершении ряда незаконных действий ответственными должностными лицами войсковой части №2028. В ходе проверки по пяти доводам, указанным в обращении Асанакуновой, выявлены факты нарушений закона", - говорится в сообщении.

В отношении ответственных должностных лиц войсковой части возбуждены дела по статьям 337 ("Злоупотребление должностным положением"), 346 ("Служебный подлог"), 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 131 ("Причинение менее тяжкого вреда здоровью") Уголовного кодекса КР.

Асанакунова в своем обращении утверждала, что в войсковой части в Караколе избивают солдат, а также закупают просроченные продукты. В Погранслужбе опровергли это заявление, сообщив, что закуп продуктов проводится через тендеры, а информация о дедовщине не соответствует действительности.