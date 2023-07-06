О нас

В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти

В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти В Кыргызстане задержали членов оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан". Они вели подготовку к массовым акциям протеста и масштабным беспорядкам с последующим насильственным захватом власти.
В регионе
6 июля 2023 г. 15:32
В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти

В Кыргызстане задержали членов оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан". Они вели подготовку к массовым акциям протеста и масштабным беспорядкам с последующим насильственным захватом власти.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в ГКНБ.

Сообщается, что проведены обыски по местам проживания 10 активных членов партии в Сокулукском и Московском районах Чуйской области и Бишкеке. Помимо партийных материалов, изъяты банковские карты и реквизиты членов партии о финансовых доходах. Также изъяты партийные жилеты, транспаранты, плакаты и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения.

В ГКНБ отметили, что два "ярых сторонника" партии водворены в ИВС СИЗО. В отношении остальных ведутся следственно-оперативные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
Посол Пакистана: Процесс ДН обрел новую жизнь под председательством Азербайджана
5 июля 2023 г. 17:54
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
Глава МИД Малайзии: Связи между странами-членами ДН должны укрепляться
5 июля 2023 г. 16:27
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
Названа дата возвращения азербайджанских паломников из хаджа
1 июля 2023 г. 17:43
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова
30 июня 2023 г. 14:36
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
В результате падения лифта в жилом доме в Баку пострадали шесть человек
30 июня 2023 г. 13:36
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi