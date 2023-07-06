В Кыргызстане задержаны члены партии, готовящие масштабные беспорядки для захвата власти

В Кыргызстане задержали членов оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан". Они вели подготовку к массовым акциям протеста и масштабным беспорядкам с последующим насильственным захватом власти.

В Кыргызстане задержали членов оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан". Они вели подготовку к массовым акциям протеста и масштабным беспорядкам с последующим насильственным захватом власти.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в ГКНБ.

Сообщается, что проведены обыски по местам проживания 10 активных членов партии в Сокулукском и Московском районах Чуйской области и Бишкеке. Помимо партийных материалов, изъяты банковские карты и реквизиты членов партии о финансовых доходах. Также изъяты партийные жилеты, транспаранты, плакаты и другие вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения.

В ГКНБ отметили, что два "ярых сторонника" партии водворены в ИВС СИЗО. В отношении остальных ведутся следственно-оперативные мероприятия.