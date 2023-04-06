В Кыргызстане задержаны 13 сотрудников Минтранса за коррупцию

Задержаны 13 сотрудников Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана по обвинению в коррупции.

Задержаны 13 сотрудников Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана по обвинению в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны (ГКНБ).

Отмечается, что пресечена устойчивая коррупционная схема на посту весогабаритного контроля "Кара-Куль" (Джалал-Абадская область) Департамента весового контроля Минтранса.

По информации ГКНБ, должностные лица Минтранса систематически занимались вымогательством денег с водителей грузовых автомашин за беспрепятственный проезд и сокрытие превышения предельно допустимой массы груза. Брали от 500 до 10 тыс. сомов (почти 115 долларов) в зависимости от превышения.

"В преступную деятельность были вовлечены и отдельные сотрудники Управления транспортного контроля центрального аппарата Минтранса, которые, удаленно занимаясь мониторингом и фиксацией перевеса грузовых автомашин, систематически получали у сотрудников поста "свою долю" за сокрытие нарушений", - рассказали в госкомитете.

Спецслужба сообщает, что организаторы коррупционной схемы не раз пытались подкупить чекистов с просьбой оказать им покровительство.

4 апреля при получении очередной взятки в 5 тыс. сомов у водителя грузовой автомашины за перевес были задержаны восемь работников поста "Кара-Куль", а также старшие смены поста, начальник Управления транспортного контроля. Всего по этому делу задержаны 13 сотрудников Минтранса.