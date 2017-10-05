В Кыргызстане задержан готовивший диверсии террорист

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Задержан прошедший боевую подготовку в Сирии террорист, прибывший в Кыргызстан для совершения терактов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики.

"Органами ГКНБ Кыргызской Республики в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению подрывной деятельности международных террористических организаций задержан член международной террористической организации (МТО), гражданин "А.А.", 1994 г.р., уроженец Джалал-Абадской области", - сообщает пресс-служба.

Органами нацбезопасности выявлено, что в 2012 году задержанный прошел диверсионно-террористическую подготовку в одном из лагерей боевиков в Сирии и принимал участие в боевых действиях против правительственных войск.

Возбуждено уголовное дело, задержанный помещен в СИЗО ГКНБ.