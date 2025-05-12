О нас

В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков

В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков В Кыргызстане задержан еще один подозреваемый в подготовке массовых беспорядков.
В регионе
12 мая 2025 г. 12:51
В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков

В Кыргызстане задержан еще один подозреваемый в подготовке массовых беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Задержан и водворен в ИВС активный член группировки - 44-летний житель Джалал-Абадской области Ш. Э. К. под псевдонимом Темиш (он же Ойгоон Кыргыз). Его связывают с Тилекматом Куреновым, который обвиняется в публикации призывов к массовым беспорядкам с последующим захватом власти.

"Выявлена группа, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты. По утверждению милиции, их целью была организация массовых беспорядков, проведение незаконных акций в Чуйской области и других регионах", - сообщили в ведомстве.

Ранее по делу были задержаны С. Ф. 1978 года рождения и М. О. 1998 года рождения, которые проводили банковские операции по легализации денежных средств, а также монтировали провокационные видеообращения Куренова и других людей, распространяемые через фейковые аккаунты в соцсетях. Кроме того, задержана гражданка Р. Р. 1975 года рождения.

Следствие продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda kütləvi iğtişaşların hazırlanmasında iştirak edən daha bir şəxs saxlanılıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20
Во дворце Гюлистан состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
ФотоВо дворце "Гюлистан" состоялось знакомство с выставкой изобразительного искусства Вьетнама
7 мая 2025 г. 20:42
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
Ильхам Алиев: Азербайджан и Вьетнам имеют все возможности для дальнейшего развития потенциала сотрудничества
6 мая 2025 г. 19:00
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
Президент: Культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом продолжают развиваться через различные инициативы
6 мая 2025 г. 18:52
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию экономических и торговых связей с Вьетнамом
6 мая 2025 г. 18:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
Президент Ильхам Алиев дал интервью Вьетнамскому информационному агентству
6 мая 2025 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi