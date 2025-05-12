В Кыргызстане задержан еще один участник подготовки массовых беспорядков

В Кыргызстане задержан еще один подозреваемый в подготовке массовых беспорядков.

В Кыргызстане задержан еще один подозреваемый в подготовке массовых беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Задержан и водворен в ИВС активный член группировки - 44-летний житель Джалал-Абадской области Ш. Э. К. под псевдонимом Темиш (он же Ойгоон Кыргыз). Его связывают с Тилекматом Куреновым, который обвиняется в публикации призывов к массовым беспорядкам с последующим захватом власти.

"Выявлена группа, в которую входили бывшие политические деятели, члены ОПГ и гражданские активисты. По утверждению милиции, их целью была организация массовых беспорядков, проведение незаконных акций в Чуйской области и других регионах", - сообщили в ведомстве.

Ранее по делу были задержаны С. Ф. 1978 года рождения и М. О. 1998 года рождения, которые проводили банковские операции по легализации денежных средств, а также монтировали провокационные видеообращения Куренова и других людей, распространяемые через фейковые аккаунты в соцсетях. Кроме того, задержана гражданка Р. Р. 1975 года рождения.

Следствие продолжается.