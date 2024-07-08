В Кыргызстане задержан депутат горсовета, призывавший к захвату власти

В Кыргызстане задержан депутат Кербенского городского кенеша от фракции "Ата-Журт Кыргызстан", публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти.

В Кыргызстане задержан депутат Кербенского городского кенеша от фракции "Ата-Журт Кыргызстан", публично призывавший к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти.

Как передает Report cо ccылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По версии следствия, Н. Ж. К. призывал к противоправным действиям в соцсетях.

"Он периодически публиковал тенденциозно-провокационные материалы, в том числе призывы к организации массовых беспорядков и свержению власти. Возбуждено дело по статье "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса КР. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие", - сообщили в ведомстве.

СМИ сообщают, что под инициалы Н. Ж. К. подходит депутат Кербенского горкенеша Жанарбек Надырбеков.