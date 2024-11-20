В Кыргызстане задержан член ОПГ, готовивший покушение на руководство ГКНБ

В Токтогульском районе Кыргызстана задержан скрывавшийся от следственных органов активный член ОПГ Камчыбека Асанбека - Руслан Дуйшеев, который планировал покушение на руководство Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

В Токтогульском районе Кыргызстана задержан скрывавшийся от следственных органов активный член ОПГ Камчыбека Асанбека - Руслан Дуйшеев, который планировал покушение на руководство Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ГКНБ.

"43-летний Дуйшеев - уроженец села Бостери Иссык-Кульской области. В криминальном мире известен как Рус Коен или Руслан Бостеринский. Он был одним из приближенных Асанбека, смотрящим села Бостери, неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, ему предъявлено обвинение по факту создания организованной преступной группы", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время продолжаются соответствующие мероприятия по установлению и задержанию других активных членов ОПГ Асанбека, скрывающихся от органов следствия.