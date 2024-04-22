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В Кыргызстане задержан бизнесмен по подозрению в подготовке к захвату власти

В Кыргызстане задержан бизнесмен по подозрению в подготовке к захвату власти В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке к насильственному захвату власти глава строительной компании KG Group Имамидин Ташов.
В регионе
22 апреля 2024 г. 10:10
В Кыргызстане задержан бизнесмен по подозрению в подготовке к захвату власти

В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке к насильственному захвату власти глава строительной компании KG Group Имамидин Ташов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Сообщается, что Ташова задержали в селе Каинды.

По версии спецслужбы, главу стройкомпании задержали после незаконного пересечения кыргызско-казахской границы - он ехал из Алматы в Кара-Балту.

"В Кара-Балте Ташов планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти. Находясь в розыске, бизнесмен вел активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти", - заявили в ГКНБ.

Поводом для беспорядков должны были стать социально-бытовые вопросы, в том числе внедрение контрольно-кассовых ККМ.

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