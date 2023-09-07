В Кыргызстане задержали экс-чиновника за вымогательство $300 тыс. у помощника президента

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана за вымогательство у помощника главы государства 300 тыс. долларов задержали бывшего высокопоставленного чиновника.

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана за вымогательство у помощника главы государства 300 тыс. долларов задержали бывшего высокопоставленного чиновника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Анализ складывающейся ситуации в стране свидетельствует об активизации деструктивных сил, предпринимающих попытки дестабилизации обстановки в республике и дискредитации проводимой высшим руководством страны политики, направленной на планомерное развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Ярким примером служит факт вымогательства у помощника президента денежных средств в сумме 300 тыс. долларов со стороны экс-директора Агентства по продвижению и защите инвестиций", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не раскрываются. По этому факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе расследования уже установлено, что "путем шантажа и угроз распространения в средствах массовой информации, якобы имеющихся у него провокационных материалов", задержанный требовал от помощника главы государства 300 тыс. долларов.

Экс-руководитель агентства задержан с поличным после получения части требуемой им суммы. Он помещен в изолятор временного содержания ГКНБ.