О нас

В Кыргызстане задержали экс-чиновника за вымогательство $300 тыс. у помощника президента

В Кыргызстане задержали экс-чиновника за вымогательство $300 тыс. у помощника президента Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана за вымогательство у помощника главы государства 300 тыс. долларов задержали бывшего высокопоставленного чиновника.
В регионе
7 сентября 2023 г. 15:06
В Кыргызстане задержали экс-чиновника за вымогательство $300 тыс. у помощника президента

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана за вымогательство у помощника главы государства 300 тыс. долларов задержали бывшего высокопоставленного чиновника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Анализ складывающейся ситуации в стране свидетельствует об активизации деструктивных сил, предпринимающих попытки дестабилизации обстановки в республике и дискредитации проводимой высшим руководством страны политики, направленной на планомерное развитие экономики и повышение благосостояния граждан. Ярким примером служит факт вымогательства у помощника президента денежных средств в сумме 300 тыс. долларов со стороны экс-директора Агентства по продвижению и защите инвестиций", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия пока не раскрываются. По этому факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. В ходе расследования уже установлено, что "путем шантажа и угроз распространения в средствах массовой информации, якобы имеющихся у него провокационных материалов", задержанный требовал от помощника главы государства 300 тыс. долларов.

Экс-руководитель агентства задержан с поличным после получения части требуемой им суммы. Он помещен в изолятор временного содержания ГКНБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Марков: Совместные учения Армении и США являются враждебным актом в отношении России
Марков: Совместные учения Армении и США являются враждебным актом в отношении России
7 сентября 2023 г. 14:33
Кремль: Проведение Арменией и США военных учений не способствует стабилизации обстановки в регионе
Кремль: Проведение Арменией и США военных учений не способствует стабилизации обстановки в регионе
7 сентября 2023 г. 13:36
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
Российский эксперт: Отношения между РФ и Арменией остаются достаточно сложными
7 сентября 2023 г. 13:28
В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33
В Донецкой области Украины число раненых в результате обстрела возросло до 33
7 сентября 2023 г. 11:59
В США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия
В США не смогли провести испытание гиперзвукового оружия
7 сентября 2023 г. 11:33
В Армении в октябре начнутся очередные сборы резервистов
В Армении в октябре начнутся очередные сборы резервистов
7 сентября 2023 г. 11:24
Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности
Замглавы МИД РФ: Учения Армении с США воспринимаются в Москве с элементом озабоченности
7 сентября 2023 г. 11:03
СМИ: Пашинян готовится отстранить от занимаемых должностей нескольких министров
СМИ: Пашинян готовится отстранить от занимаемых должностей нескольких министров
7 сентября 2023 г. 10:32
США намерены в ближайшее время передать ВСУ новую партию кассетных боеприпасов
США намерены в ближайшее время передать ВСУ новую партию кассетных боеприпасов
7 сентября 2023 г. 10:21
Скончался экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Скончался экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
7 сентября 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi