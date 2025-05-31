В Кыргызстане задержали членов преступной группы за сбыт серной кислоты

В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали членов транснациональной преступной группы, которая занималась сбытом серной кислоты.

В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали членов транснациональной преступной группы, которая занималась сбытом серной кислоты.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в МВД.

Были задержаны трое - житель Ошской области и два иностранца. Один из них рассказал о других участниках преступной схемы. В результате на допрос доставили еще четырех жителей Ошской области.

Всех подозреваемых водворили в ИВС, изучается их возможная причастность к другим преступлениям.

Ранее правоохранителям стало известно, что иностранный гражданин причастен к незаконному хранению, перевозке и сбыту в Кыргызстан прекурсоров в особо крупном размере. 27 мая подозреваемого задержали при попытке продажи почти 500 кг серной кислоты за 80 тыс. сомов (почти $9,15 тыс.).