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В Кыргызстане задержали членов преступной группы за сбыт серной кислоты

В Кыргызстане задержали членов преступной группы за сбыт серной кислоты В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали членов транснациональной преступной группы, которая занималась сбытом серной кислоты.
В регионе
31 мая 2025 г. 10:50
В Кыргызстане задержали членов преступной группы за сбыт серной кислоты

В Джалал-Абадской области Кыргызстана задержали членов транснациональной преступной группы, которая занималась сбытом серной кислоты.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в МВД.

Были задержаны трое - житель Ошской области и два иностранца. Один из них рассказал о других участниках преступной схемы. В результате на допрос доставили еще четырех жителей Ошской области.

Всех подозреваемых водворили в ИВС, изучается их возможная причастность к другим преступлениям.

Ранее правоохранителям стало известно, что иностранный гражданин причастен к незаконному хранению, перевозке и сбыту в Кыргызстан прекурсоров в особо крупном размере. 27 мая подозреваемого задержали при попытке продажи почти 500 кг серной кислоты за 80 тыс. сомов (почти $9,15 тыс.).

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