В Кыргызстане за связи с оргпреступностью уволены свыше 180 госслужащих

Больше 180 сотрудников госорганов в Кыргызстане уволены из-за связей с членами ОПГ Камчы Кольбаева и экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Больше 180 сотрудников госорганов в Кыргызстане уволены из-за связей с членами ОПГ Камчы Кольбаева и экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Ведомство отмечает, что разоблачены более 226 госслужащих разного ранга, имевших связи с Кольбаевым и Матраимовым.

"Только в Таможенной службе выявлены 85 сотрудников, 76 из которых уволены. В МВД выявлены 26 сотрудников, 14 отстранены от служебных обязанностей. Шесть депутатов местных кенешей сдали мандаты. Из районных госадминистраций и органов местного самоуправления уволены 65 человек", - отметили в ГКНБ.