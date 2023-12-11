О нас

В Кыргызстане за связи с оргпреступностью уволены свыше 180 госслужащих

В Кыргызстане за связи с оргпреступностью уволены свыше 180 госслужащих Больше 180 сотрудников госорганов в Кыргызстане уволены из-за связей с членами ОПГ Камчы Кольбаева и экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.
В регионе
11 декабря 2023 г. 09:56
В Кыргызстане за связи с оргпреступностью уволены свыше 180 госслужащих

Больше 180 сотрудников госорганов в Кыргызстане уволены из-за связей с членами ОПГ Камчы Кольбаева и экс-заместителем председателя Таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

Ведомство отмечает, что разоблачены более 226 госслужащих разного ранга, имевших связи с Кольбаевым и Матраимовым.

"Только в Таможенной службе выявлены 85 сотрудников, 76 из которых уволены. В МВД выявлены 26 сотрудников, 14 отстранены от служебных обязанностей. Шесть депутатов местных кенешей сдали мандаты. Из районных госадминистраций и органов местного самоуправления уволены 65 человек", - отметили в ГКНБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Переехавшие из Карабаха армяне покидают Армению
Переехавшие из Карабаха армяне покидают Армению
11 декабря 2023 г. 02:50
Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране
Армянский депутат назвал необъективной статистику производства и сбыта сигарет в стране
11 декабря 2023 г. 01:45
В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году
В Турции заявили о начале реновации жилищного фонда Стамбула в 2024 году
11 декабря 2023 г. 00:51
Пашинян назвал упразднение Нагорного Карабаха неизбежным
Пашинян назвал упразднение "Нагорного Карабаха" неизбежным
11 декабря 2023 г. 00:17
Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов
Часть доходов от благотворительной ярмарки в Турции пойдет на поддержку палестинских студентов
10 декабря 2023 г. 21:40
Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже на Израиль
Прокуратура Ирана обвинила европейского дипломата в шпионаже на Израиль
10 декабря 2023 г. 18:15
Нетаньяху в разговоре с Путиным выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном
Нетаньяху в разговоре с Путиным выступил с критикой сотрудничества между Россией и Ираном
10 декабря 2023 г. 16:59
МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями
МИД Турции заявил о возможности завершить конфликт в Газе общими усилиями
10 декабря 2023 г. 15:22
На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
На востоке Ирана произошел пожар на НПЗ
10 декабря 2023 г. 12:19
В Иране предупредили об устаревании ядерной сделки
В Иране предупредили об устаревании "ядерной сделки"
9 декабря 2023 г. 23:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi