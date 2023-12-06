В Кыргызстане за связи с ОПГ уволены 58 таможенников

В Кыргызстане уволены 58 таможенников, которые имели связи с экс-заместителем председателя фискального органа Райымбеком Матраимовым и ОПГ.

В Кыргызстане уволены 58 таможенников, которые имели связи с экс-заместителем председателя фискального органа Райымбеком Матраимовым и ОПГ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Самат Исабеков.

По его словам, было проведено служебное расследование.

"Мы сами проводили служебное расследование, кроме того, попросили помощи у ГКНБ. Информация, что эти сотрудники имеют связь с Матраимовым, подтвердилась.. Все они были уволены", - сказал Исабеков.