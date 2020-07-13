В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек

За сутки COVID-19 заразились свыше 400 человек

Число случаев COVID-19 в Кыргызстане выросло на 488 за сутки, 15 человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 13 июля 2020 года по республике зарегистрированы 488 новых случаев СOVID-19, 265 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 125 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1 781 работника медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 127. Умерли 147 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3 460 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 29 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 452.