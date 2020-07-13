О нас
Report Georgia

В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек

В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек За сутки COVID-19 заразились свыше 400 человек
В регионе
13 июля 2020 г. 09:16
В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек

Число случаев COVID-19 в Кыргызстане выросло на 488 за сутки, 15 человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 13 июля 2020 года по республике зарегистрированы 488 новых случаев СOVID-19, 265 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 73 пациента.

Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 125 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 1 781 работника медицинской сферы.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 11 127. Умерли 147 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 3 460 пациентов.

По данным штаба, также за сутки 29 человек скончались от внебольничной пневмонии. Общее количество смертей от этого заболевания с начала пандемии достигло 452.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар
На нефтеперерабатывающем заводе на юго-западе Ирана вспыхнул пожар
12 июля 2020 г. 18:07
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 130 человек с COVID-19
12 июля 2020 г. 12:29
В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс.
В Армении число зараженных COVID-19 приближается к 32 тыс.
12 июля 2020 г. 11:38
У эвакуируемых из Грузии граждан Азербайджана COVID-19 не выявлен
У эвакуируемых из Грузии граждан Азербайджана COVID-19 не выявлен
12 июля 2020 г. 11:00
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
12 июля 2020 г. 10:39
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 986
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 986
12 июля 2020 г. 10:27
В мире завершились первые испытания вакцины от коронавируса
В мире завершились первые испытания вакцины от коронавируса
12 июля 2020 г. 09:12
Группа российских врачей вылетела в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией
Группа российских врачей вылетела в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией
12 июля 2020 г. 01:20
Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
Тегеран вернет ряд ограничений из-за роста случаев COVID-19
11 июля 2020 г. 18:02
В Ереване третий день тушат крупнейшую мусорную свалку
В Ереване третий день тушат крупнейшую мусорную свалку
11 июля 2020 г. 17:00

Последние новости

09:45
ФотоВидеоБои на линии фронта продолжаются, погиб лейтенант Азербайджанской армии Армия
09:32
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива топлива Энергетика
09:29
Армения продолжает нарушать перемирие Нагорно-карабахский конфликт
09:26
Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19 Здравоохранение
09:16
В Кыргызстане за сутки из-за коронавируса скончались 15 человек В регионе
08:56
В Казахстане за сутки выявили свыше 1,6 тысячи случаев коронавируса Другие страны
08:50
В Китае за сутки выявили восемь случаев COVID-19 Другие страны
08:18
В Сеуле похоронили мэра города Пак Вон Суна Другие страны
07:55
В США состоится первая за 17 лет казнь федерального заключенного Другие страны
07:45
В Британии за сутки 21 человек умер от СOVID-19 Другие страны
07:31
В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 72 тысячи Другие страны
06:45
"Кадис" сыграет в Ла Лиге впервые за 14 лет Другие страны
06:10
Еще один министр в Боливии заразился коронавирусом Другие страны
05:52
В ЮАР снова ввели комендантский час в связи с пандемией Другие страны
05:30
В Узбекистане вновь приостанавливают авиа- и железнодорожное сообщение Другие страны