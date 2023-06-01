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В Кыргызстане выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

В Кыргызстане выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз В Кыргызстане выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз.
В регионе
1 июня 2023 г. 10:35
В Кыргызстане выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

В Кыргызстане выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

"Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Кыргызстана под видом туристов" - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, установлены основные подозреваемые, кроме того, следствие нашло свыше 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала.

"В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности группировки, причастной к изготовлению и сбыту поддельных документов", - отметили в спецслужбе.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan reveals channel of forging Schengen visas

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