В Кыргызстане выявили международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

В Кыргызстане выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз.

В Кыргызстане выявлен международный канал по изготовлению и сбыту поддельных шенгенских виз.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности страны.

"Трансграничная преступная группировка занималась переправкой иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Кыргызстана под видом туристов" - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, установлены основные подозреваемые, кроме того, следствие нашло свыше 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала.

"В настоящее время устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности группировки, причастной к изготовлению и сбыту поддельных документов", - отметили в спецслужбе.