О нас

В Кыргызстане введут 12-летнее школьное обучение

В Кыргызстане введут 12-летнее школьное обучение В Кыргызстане с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение.
В регионе
1 ноября 2024 г. 14:24
В Кыргызстане введут 12-летнее школьное обучение

В Кыргызстане с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Постановлением Кабинета министров Кыргызстана утверждена Концепция о переходе республики на 12-летнюю систему общего образования. Реализация программы начнется с 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Аттестат об окончании 12-летней школы будет выдаваться, начиная с 2027-2028 учебного года.

До сих пор в школах Кыргызстана действовала 11-летняя система школьного образования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi