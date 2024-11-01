В Кыргызстане введут 12-летнее школьное обучение

В Кыргызстане с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение.

В Кыргызстане с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Постановлением Кабинета министров Кыргызстана утверждена Концепция о переходе республики на 12-летнюю систему общего образования. Реализация программы начнется с 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Аттестат об окончании 12-летней школы будет выдаваться, начиная с 2027-2028 учебного года.

До сих пор в школах Кыргызстана действовала 11-летняя система школьного образования.