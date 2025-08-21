В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз сельскохозяйственных животных

В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз с территории страны сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров Кыргызстана.

Соответствующее решение подписал председатель правительства Адылбек Касымалиев.

"Данное постановление принято в целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары. Временный запрет установлен сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Кыргызской Республики крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз за исключением: транзита через территорию Кыргызской Республики; спортивных лошадей для участия в соревнованиях; лошадей, передаваемых в дар иностранным государствам, международным организациям или отдельным лицам", - говорится в сообщении.

Запрет вступил в силу с момента публикации постановления.