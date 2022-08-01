В Кыргызстане во время семейного торжества отравились 58 человек

Более 50 человек обратились за медицинской помощью после проведения массового торжественного мероприятия в одной из точек общественного питания города Кадамжай Баткенской области Кыргызстана.

Более 50 человек обратились за медицинской помощью после проведения массового торжественного мероприятия в одной из точек общественного питания города Кадамжай Баткенской области Кыргызстана.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора республики.

"По предварительным данным, в общей сложности в результате пищевого отравления в Кадамжае пострадали 58 человек", - заявила представитель ведомства.

По ее словам, после семейного мероприятия, которое проводилось в одном из кафе города, были госпитализированы шесть человек, в том числе двое детей. "Их состояние оценивается как средней тяжести", - заверили в департаменте.

По данным его сотрудников, в общей сложности в торжествах приняли участие около 250 человек. Проводится изучение анализов пострадавших и санитарно-эпидемиологическое обследование кафе.

По предварительной информации, причиной массового отравления стали несвежие продукты, которые использовались для приготовления блюд в данной точке общепита, или были нарушены условия их хранения.