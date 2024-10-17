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В Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которых накрыла лавина

В Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которых накрыла лавина В Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которые оказались под лавиной.
В регионе
17 октября 2024 г. 10:17
В Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которых накрыла лавина

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которые оказались под лавиной.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает МЧС.

Сообщается, что 9 октября 14 человек ушли в горы собирать целебные травы. 16 октября связь с ними пропала, после чего их родственники обратились в МЧС. Были найдены восемь человек, которые рассказали, что три дня назад в горах сошла лавина. Она накрыла шесть человек и 17 лошадей.

В спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, местные жители и техника.

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