В Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которых накрыла лавина

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области Кыргызстане ведутся поиски шести человек, которые оказались под лавиной.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает МЧС.
Сообщается, что 9 октября 14 человек ушли в горы собирать целебные травы. 16 октября связь с ними пропала, после чего их родственники обратились в МЧС. Были найдены восемь человек, которые рассказали, что три дня назад в горах сошла лавина. Она накрыла шесть человек и 17 лошадей.
В спасательной операции задействованы сотрудники МЧС, местные жители и техника.