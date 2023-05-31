О нас

В Кыргызстане в следующем месяце начнется строительство экогорода

В Кыргызстане в следующем месяце начнется строительство экогорода В Кыргызстане 30 июня начнется строительство экогорода под названием Асман на Иссык-Куле.
В регионе
31 мая 2023 г. 13:21
В Кыргызстане в следующем месяце начнется строительство экогорода

В Кыргызстане 30 июня начнется строительство экогорода под названием Асман на Иссык-Куле.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров.

"В этом городе будут жить 500-700 тыс. человек. Площадь составит 4 тыс. гектаров. Кыргызстан не тратит на город ни тыйына (кыргызская разменная денежная единица, равная 1/100 кыргызского сома), у нас и нет таких денег. Строить будут зарубежные инвесторы", - сказал президент.

В начале июля 2021 года администрация президента сообщила, что недалеко от села Тору-Айгыр в Иссык-Кульской области планируется построить инновационный город с населением 500 тыс. человек. По заявлению властей, Асман станет экономическим и туристическим центром Кыргызстана. Была сформирована межведомственная группа для разработки проектных решений будущего города, создана госдирекция.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi