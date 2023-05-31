В Кыргызстане в следующем месяце начнется строительство экогорода

В Кыргызстане 30 июня начнется строительство экогорода под названием Асман на Иссык-Куле.

В Кыргызстане 30 июня начнется строительство экогорода под названием Асман на Иссык-Куле.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров.

"В этом городе будут жить 500-700 тыс. человек. Площадь составит 4 тыс. гектаров. Кыргызстан не тратит на город ни тыйына (кыргызская разменная денежная единица, равная 1/100 кыргызского сома), у нас и нет таких денег. Строить будут зарубежные инвесторы", - сказал президент.

В начале июля 2021 года администрация президента сообщила, что недалеко от села Тору-Айгыр в Иссык-Кульской области планируется построить инновационный город с населением 500 тыс. человек. По заявлению властей, Асман станет экономическим и туристическим центром Кыргызстана. Была сформирована межведомственная группа для разработки проектных решений будущего города, создана госдирекция.