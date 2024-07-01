В Кыргызстане в результате селя погибли 13 человек

В Кара-Кульджинском районе Кыргызстана спасатели нашли тело четвертого погибшего в результате селя.

В Кара-Кульджинском районе Кыргызстана спасатели нашли тело четвертого погибшего в результате селя.

Как передает Report cо ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

На месте находятся 50 спасателей МЧС, сотрудники милиции и врачи скорой помощи. В поисковых работах задействовано около 300 местных жителей.

Напомним, 30 июня в Кара-Кульджинском районе сель унес автомобиль Daewoo Matiz. В машине находились милиционер, его жена и трое детей. Правоохранитель успел вытащить из авто семилетнюю дочь, но ему самому и другим членам семьи спастись не удалось.

Кроме того, местные сообщают о том, что погибшие в результате схода селя в ущелье Абшыр-Ата в Ноокатском районе девять человек являются родственниками.

В Ноокатской районной администрации сообщили о том, что спасатели ищут десятого члена семьи - двухлетнего мальчика.

В результате селя в ущелье Абшыр-Ата смыло дорогу, в зоне отдыха остались 1 300 человек, всех эвакуировали. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.