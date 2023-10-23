В Кыргызстане в октябре состоятся заседания Советов глав стран ШОС, СНГ и ЕАЭС

Заседания Советов руководителей правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ, а также Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоятся в столице Кыргызстана 26-27 октября.

Заседания Советов руководителей правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ, а также Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоятся в столице Кыргызстана 26-27 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Бишкеке заявила замдиректора департамента экономической дипломатии МИД республики Жылдыз Кожобекова.

"26 октября в Бишкеке состоится 22-е заседание Совета глав правительств государств ШОС и очередное заседание Совета руководителей правительств стран СНГ", - заявила она. На следующий день, по ее словам, в Бишкеке запланировано проведение заседания Межправительственного совета ЕАЭС.

Во время этих встреч участники обсудят широкий круг вопросов, касающихся торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, на заседании руководителей правительств СНГ ожидается обсуждение подготовки и проведения празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рекультивации уранодобывающих территорий, сотрудничества в энергетике и учреждение спортивных соревнований под эгидой Содружества.

На 26-27 октября также запланированы визиты в Кыргызстан премьера Госсовета КНР Ли Цяна и премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, по итогам которых будет подписан ряд документов, направленных на активизацию двустороннего взаимодействия.