В Кыргызстане в июне пройдет второй саммит "Европейский союз-Центральная Азия"

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) 2 июня состоится второй саммит "Европейский союз-Центральная Азия".

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) 2 июня состоится второй саммит "Европейский союз-Центральная Азия".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.

По его словам, саммит пройдет под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"В саммите примут участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, заместитель председателя кабмина Туркменистана и президент Европейского совета Шарль Мишель", - сказал Азымбакиев.

Участники обсудят текущее состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух регионов, состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия государств Центральной Азии и Европейского союза.

Кроме того, Жапаров проведет двусторонние встречи с главами делегаций.

На следующий день, 3 июня, состоится официальный визит президента Евросовета Шарль Мишеля в Кыргызстан. Планируются двусторонние переговоры с президентом Жапаровым. В узком и расширенном форматах стороны обсудят вопросы кыргызско-европейского партнерства.