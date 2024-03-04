В Кыргызстане уволен 21 сотрудник таможни

Уволен 21 сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.
В службе провели внутреннее расследование в целях исполнения указания президента о противодействии коррупции.
"Выявлены факты совершения должностными лицами грубых дисциплинарных и коррупционных нарушений. За утрату доверия уволен 21 сотрудник, в том числе инспекторы и руководители. В отношении 13 сотрудников применены строгие дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования переданы в соответствующие органы", - информирует ГТС.
Какой период работы был охвачен внутренним расследованием, не уточняется.