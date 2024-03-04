В Кыргызстане уволен 21 сотрудник таможни

Уволен 21 сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана.

Уволен 21 сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

В службе провели внутреннее расследование в целях исполнения указания президента о противодействии коррупции.

"Выявлены факты совершения должностными лицами грубых дисциплинарных и коррупционных нарушений. За утрату доверия уволен 21 сотрудник, в том числе инспекторы и руководители. В отношении 13 сотрудников применены строгие дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования переданы в соответствующие органы", - информирует ГТС.

Какой период работы был охвачен внутренним расследованием, не уточняется.