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В Кыргызстане уволен 21 сотрудник таможни

В Кыргызстане уволен 21 сотрудник таможни Уволен 21 сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана.
В регионе
4 марта 2024 г. 16:36
В Кыргызстане уволен 21 сотрудник таможни

Уволен 21 сотрудник Государственной таможенной службы (ГТС) Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в ведомстве.

В службе провели внутреннее расследование в целях исполнения указания президента о противодействии коррупции.

"Выявлены факты совершения должностными лицами грубых дисциплинарных и коррупционных нарушений. За утрату доверия уволен 21 сотрудник, в том числе инспекторы и руководители. В отношении 13 сотрудников применены строгие дисциплинарные взыскания. Материалы служебного расследования переданы в соответствующие органы", - информирует ГТС.

Какой период работы был охвачен внутренним расследованием, не уточняется.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan fires 21 customs officers as part of efforts to fight corruption

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