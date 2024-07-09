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В Кыргызстане таможенной службе вернули функции следствия

В Кыргызстане таможенной службе вернули функции следствия Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам преступлений в сфере таможенного дела".
В регионе
9 июля 2024 г. 17:48
В Кыргызстане таможенной службе вернули функции следствия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам преступлений в сфере таможенного дела".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента.

5 июня парламент страны одобрил в третьем чтении проект закона о возвращении Государственной таможенной службе функции следствия. Согласно справке-обоснованию, документ был разработан с целью наделения таможенных органов полномочиями на проведение следствия по уголовным делам в сфере таможенного дела, а также исключения отдельных коллизий и пробелов в уголовном законодательстве. Подчеркивалось, что ранее принятое решение об "изъятии" у таможенников следственных функций не оправдало себя.

Теперь таможенные органы уполномочены расследовать уголовные дела по преступлениям, предусмотренным статьями 231 "Экономическая контрабанда", 241 "Уклонение от уплаты таможенных платежей", 285 "Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу" Уголовного кодекса страны.

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