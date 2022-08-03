В Кыргызстане пройдет заседание Арабской Координационной группы

Очередное заседание Арабской координационной группы (АКГ) пройдет сегодня, 3 августа, в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Очередное заседание Арабской координационной группы (АКГ) пройдет сегодня, 3 августа, в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в администрации президента Кыргызстана.

По их данным, это будет четвертая встреча представителей арабских финансовых институтов с членами Кабмина и представителями экономического блока страны.

Так, в Кыргызстан с визитом пребудут делегации из ведущих арабских финансовых институтов.

Основные мероприятия состоятся в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В работе очередного заседания АКГ от кыргызской стороны примут участие первый зампредседателя правительства Адылбек Касымалиев и руководители министерств, финансово-экономического блока страны.

Отмечается, что в состав АКГ входят Исламский банк развития, Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Фонд развития Абу-Даби, Фонд международного развития ОПЕК.