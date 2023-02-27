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В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,9 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло минувшей ночью на территории Кыргызстане, его ощутили жители мегаполиса Алма-Аты.
В регионе
27 февраля 2023 г. 16:12
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло минувшей ночью на территории Кыргызстане, его ощутили жители мегаполиса Алма-Аты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского МЧС.

По ее данным, землетрясение было зафиксировано в 03:42 по местному времени в 279 км к юго-востоку от Алма-Аты. Очаг залегал на глубине 15 км. В казахстанском городе ощущались подземные толчки силой 2 балла (по шкале МSК-64).

Спустя два часа - в 05:58 - специалисты зарегистрировали еще одно землетрясение магнитудой 5,6 на границе Кыргызстана и Китая, в 278 км к юго-востоку от Алма-Аты. Его очаг находился на глубине 10 км.

Позже казахстанские сейсмологи зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,2 на границе Кыргызстана и Китая, которое произошло в 08:14. Его эпицентр располагался в 276 км на юго-восток от Алма-Аты, очаг залегал на глубине 10 км.

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Версия на английском языке Earthquake of magnitude 5.9 jolts Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasında 5,9 maqnitudada zəlzələ olub

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