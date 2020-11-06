О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3 Сегодня, 6 ноября, в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В регионе
6 ноября 2020 г. 13:07
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3

6 ноября в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 13:39 по местному времени.

Эпицентр находился в 64 километрах от Узгена и 10 километрах от Ферганы (Узбекистан). Согласно карте, это место неподалеку от Оша. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Как сообщил Sputnik директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов, сила землетрясения на юге Кыргызстана составила в эпицентре 6,5 балла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
Погибший в результате обстрела армянами Барды видеооператор предан земле
28 октября 2020 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi