В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Сегодня, 6 ноября, в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

6 ноября в Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в 13:39 по местному времени.

Эпицентр находился в 64 километрах от Узгена и 10 километрах от Ферганы (Узбекистан). Согласно карте, это место неподалеку от Оша. Очаг залегал на глубине 30 километров.

Как сообщил Sputnik директор Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов, сила землетрясения на юге Кыргызстана составила в эпицентре 6,5 балла.

