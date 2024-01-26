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В Кыргызстане произошло четыре землетрясения

В Кыргызстане произошло четыре землетрясения Сегодня с полуночи на территории Китая произошло четыре землетрясения, все они ощущались в Кыргызстане.
В регионе
26 января 2024 г. 09:25
В Кыргызстане произошло четыре землетрясения

Сегодня с полуночи на территории Китая произошло четыре землетрясения, все они ощущались в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.

Сообщается, что землетрясение магнитудой около 6 в Китае в Кыргызстане ощущалось в селах Бедель - 4,5 балла, Ак-Шыйрак и Кумтор - около 4 баллов. Далее в КНР произошли три землетрясения магнитудами 4,5 и 4, которые ощущалось в тех же кыргызских селах - по 3 и 2,5 балла соответственно.

Напомним, в Кыргызстане 23 января было зафиксировано 10 землетрясений (первое почувствовали в Бишкеке), 24 января - еще пять, а 25 января - восемь. В большинстве случаев очаг находился на территории Китая.

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