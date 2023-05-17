В Кыргызстане произошла перестрелка, ранены два силовика

В ходе перестрелки в селе Дмитриевка (в 30 километрах от Бишкека) ранены два силовика.

В ходе перестрелки в селе Дмитриевка (в 30 километрах от Бишкека) ранены два силовика.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, информацию подтвердили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Дмитриевка заблокирована с двух сторон. Перекрыты выезды в сторону Канта (западное направление) и села Красная Речка (восточное направление). Согласно предварительным данным, силовики проводят там операцию по задержанию группы вооруженных людей. Слышна стрельба, на месте есть спецтехника.

"Двое ранены. Одного отправили на амбулаторное лечение, второго везут в Национальный госпиталь", - сообщили в министерстве.

Недалеко от места проведения спецоперации дежурят четыре бригады скорой помощи.