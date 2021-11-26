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В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти

В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти Попытка насильственного захвата власти пресечена в Кыргызстана, задержаны 15 человек.
В регионе
26 ноября 2021 г. 11:24
В Кыргызстане пресекли попытку насильственного захвата власти

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Кыргызстана, задержаны 15 человек.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу продолжаются, устанавливаются и другие члены вышеуказанной преступной группы, действиям которых также будет дана соответствующая юридическая оценка", - заверил пресс-центр.

В ходе проводимой ГКНБ и МВД работы "по обеспечению безопасности предстоящих парламентских выборов" были получены данные о группе лиц, планирующих "организацию провокаций дестабилизации общественно-политической обстановки в стране сразу после выборов с последующим насильственным захватом власти". По данному факту уже начато досудебное расследование по статье "Приготовление к насильственному захвату власти" Уголовного кодекса республики.

Подозреваемые, имена и фамилии которых пока не озвучивается, после оглашения итогов парламентских выборов, "рассчитывая на поддержку отдельных политических сил, в том числе проигравших выборы", планировали организовать массовые акции протеста на территории Бишкека. А также намеревались спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Как отметили в ГКНБ, для осуществления этих планов подозреваемые хотели задействовать около 1 тыс. "агрессивно настроенных молодых людей". "С целью упреждающего пресечения преступной деятельности отмеченной группы, 26 ноября текущего года следователями ГКНБ и МВД по местам жительства активных участников и в арендуемом ими офисе проведены обыски, в результате которых помимо документальных материалов, подтверждающих подготовку к преступлению, обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические средства", - подчеркивается в сообщении.

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