В Кыргызстане прекращено уголовное преследование против экс-президента

Следственные мероприятия с участием бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева, завершились.

Следственные мероприятия с участием бывшего президента Кыргызстана Аскара Акаева, завершились.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщил общественный деятель Бекболот Талгарбеков.

По его словам, обвиняемый в коррупции вокруг золоторудного месторождения "Кумтор" Акаев дал показания в рамках дела и улетел в Москву.

"Оказалось, он ни цента не украл от проекта "Кумтор" и ни одной акции в "Центерре" не имеет. Дорога на родину для него открыта, Акаев в любое время может приехать. В этой поездке Аскара Акаева сопровождал сын Илим", - сообщил Талгарбеков.

Бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране Аскар Акаев 14 декабря прилетел из Москвы в Бишкек для допроса в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана. В Бишкеке его сначала допросили, а потом его лично принял президент Садыр Жапаров. Власти надеются, что Акаев поможет им в громком конфликте с канадской Centerra Gold Inc. из-за золоторудного месторождения "Кумтор". Сейчас в рамках дела уже арестован бывший премьер Кыргызстана Темир Сариев.