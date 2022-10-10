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В Кыргызстане предложили списать кредиты пострадавшим в результате событий на границе

В Кыргызстане предложили списать кредиты пострадавшим в результате событий на границе Национальный банк Кыргызстана предложил списать кредиты жителям Баткенской и Ошской областей, пострадавшим в результате событий на кыргызско-таджикской границе.
В регионе
10 октября 2022 г. 11:16
В Кыргызстане предложили списать кредиты пострадавшим в результате событий на границе

Национальный банк Кыргызстана предложил списать кредиты жителям Баткенской и Ошской областей, пострадавшим в результате событий на кыргызско-таджикской границе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, финансовый регулятор принял постановление, согласно которому коммерческим банкам, небанковским и специализированным финансово-кредитным организациям (ФКО) следует рассмотреть все поступающие обращения клиентов и оказать им поддержку.

Списанию подлежит кредиты погибших, раненых, а также потерявших бизнес и/или жилое недвижимое имущество и т.д.

Постановление также предусматривает смягчение условий классификации активов ФКО при реструктуризации кредитов пострадавших клиентов и требования к финансово-кредитным организациям и кредитным бюро в части предоставления информации.

Ранее Нацбанк направил в организации письма с рекомендациями оказать помощь. Коммерческие банки и другие структуры проводят работу по надлежащему рассмотрению заявлений клиентов, приостановлению начисления штрафов, пени и реструктуризации кредитов.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda sərhəd hadisələri zamanı zərər çəkənlərin kreditlərini silmək təklif olunur

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