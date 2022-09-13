В Кыргызстане появилась первая в стране база БПЛА Bayraktar

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar погранслужбы Госкомитета национальной безопасности.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar погранслужбы Госкомитета национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кыргызского президента.

База предназначается для обороны границ страны. БПЛА были куплены в прошлом году на средства бюджета страны.

"Я всегда говорил, что Кыргызстан — это миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению наших вооруженных сил сосредоточены только на обороне", — заявил Жапаров.