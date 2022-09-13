О нас

В Кыргызстане появилась первая в стране база БПЛА Bayraktar

В Кыргызстане появилась первая в стране база БПЛА Bayraktar Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar погранслужбы Госкомитета национальной безопасности.
В регионе
13 сентября 2022 г. 12:51
В Кыргызстане появилась первая в стране база БПЛА Bayraktar

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров открыл первую в стране базу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar погранслужбы Госкомитета национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба кыргызского президента.

База предназначается для обороны границ страны. БПЛА были куплены в прошлом году на средства бюджета страны.

"Я всегда говорил, что Кыргызстан — это миролюбивая страна. Подчеркну, что наши усилия по укреплению наших вооруженных сил сосредоточены только на обороне", — заявил Жапаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке First base of Bayraktar UAVs opened in Kyrgyzstan
Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikasında “Bayraktar” PUA-larının ilk bazası açılıb

Другие новости из категории

Глава Луганской ОВА: Продолжаются бои за Лиман, ВС РФ покинули Кременную
Глава Луганской ОВА: Продолжаются бои за Лиман, ВС РФ покинули Кременную
13 сентября 2022 г. 12:39
Пашинян: Азербайджан считает карабахский вопрос своим внутренним делом
Пашинян: Азербайджан считает карабахский вопрос своим внутренним делом
13 сентября 2022 г. 12:26
Пашинян и Раиси провели телефонный разговор
Пашинян и Раиси провели телефонный разговор
13 сентября 2022 г. 12:15
ВСУ уничтожили иранский беспилотник под Купянском
ФотоВСУ уничтожили иранский беспилотник под Купянском
13 сентября 2022 г. 11:49
Пашинян провел телефонный разговор с председателем Совета ЕС
Пашинян провел телефонный разговор с председателем Совета ЕС
13 сентября 2022 г. 11:39
Хулуси Акар предупредил Грецию: Это лицемерие
Хулуси Акар предупредил Грецию: Это лицемерие
13 сентября 2022 г. 11:37
Пашинян признал гибель 49 армянских военнослужащих
Пашинян признал гибель 49 армянских военнослужащих
13 сентября 2022 г. 11:32
Глава Нацсобрания Армении признал, что с армянской стороны есть погибшие и раненые
Глава Нацсобрания Армении признал, что с армянской стороны есть погибшие и раненые
13 сентября 2022 г. 11:22
Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении
Состоялся телефонный разговор министров обороны России и Армении
13 сентября 2022 г. 10:40
Иран готов помочь для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
Иран готов помочь для деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
13 сентября 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi