В Кыргызстане построят два завода по улучшению качества угля

В Кыргызстане построят два завода по обогащению угля.

В Кыргызстане построят два завода по обогащению угля.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил начальник регионального управления "Бишкек - Аламудун" Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурлан Шаршеев.

Один завод построят возле Кара-Кечинского угольного месторождения, второй - на юге страны. Их строительство займет примерно два года.

По его словам, в Бишкеке и его пригородах в осенне-зимний период сжигают примерно 1,5 млн тонн угля. Многие кыргызстанцы считают это главной причиной смога, однако исследования ПРООН показали, что "вклад" столичной ТЭЦ в загрязнение воздуха составляет всего 10%.

"Заводы помогут снизить количество вредных веществ в угле. Обогащенный уголь дает больше тепла. При сжигании 1 000 тонн импортного угля класса "Д" выделяется 8,8 тонны вредных веществ, а при сжигании нашего необогащенного - 12,9 тонны. Это большая разница", - заявил Шаршеев.