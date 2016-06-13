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    В Кыргызстане политик задержан за подготовку захвата власти

    Дастану Сарыгулову может быть предъявлено обвинение и по статье коррупция

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Известный киргизский политик Дастан Сарыгулов задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики по подозрению в попытке захвата власти в стране, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Сарыгулов задержан в рамках расследования уголовного дела по обвинению ряда лиц в приготовлении к насильственному захвату власти в связи с выявлением новых обстоятельств", - говорится в сообщении. Политик заключен в изолятор временного содержания пока в качестве подозреваемого.

    Весной нынешнего года в Кыргызстане под стражу были взяты несколько известных общественных деятелей, которых спецслужба обвинила в подготовке государственного переворота. В этом списке фигурировала и фамилия Сарыгулова, тогда он был заключен под домашний арест.

    Кроме этого, теперь ему может быть предъявлено обвинение и по статье коррупция.

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