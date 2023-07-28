В Кыргызстане органы прокуратуры лишили функции проведения следственных действий

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, лишающий органы прокуратуры функции проведения следственных действий.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, лишающий органы прокуратуры функции проведения следственных действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс", - говорится в сообщении. Это законопроект был одобрен национальным парламентом республики 29 июня текущего года.

"Принятым законом внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, предусматривающие нормы, исключающие функции органов прокуратуры по проведению следствия и передачу их следователям органов внутренних дел и национальной безопасности", - отмечает пресс-служба.

Это ограничение не распространяется на Военную прокуратуру, которая продолжит расследовать уголовные дела, связанные с военнослужащими и военнообязанными гражданами.