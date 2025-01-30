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В Кыргызстане обезврежена группировка, транзитом поставлявшая оружие в РФ из США

В Кыргызстане обезврежена группировка, транзитом поставлявшая оружие в РФ из США В Кыргызстане пресечена деятельность транснациональной группировки, которая через территорию страны поставила в Россию из США более 300 единиц огнестрельного оружия.
В регионе
30 января 2025 г. 14:39
В Кыргызстане обезврежена группировка, транзитом поставлявшая оружие в РФ из США

В Кыргызстане пресечена деятельность транснациональной группировки, которая через территорию страны поставила в Россию из США более 300 единиц огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) страны.

"ГКНБ Кыргызстана выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США-Кыргызстан-Россия. С 2022 года по настоящее время ими были через Кыргызстан переправлены в Россию более 300 единиц огнестрельного оружия, при этом, основными клиентами являлись представители криминалитета", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda ABŞ-dən Rusiyaya silah tədarük edən qruplaşma zərərsizləşdirilib

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