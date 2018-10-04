В Кыргызстане неприкосновенность экс-президента признали неконституционной

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Конституционная палата (КП) Кыргызстана признала противоречащим конституции закон "О гарантиях деятельности президента" в части неприкосновенности экс-президента страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее решение высшей судебной инстанции республики опубликовано на сайте КП Верховного суда.

Ранее юрист Нурбек Токтакунов обратился в КП с ходатайством о признании неконституционной нормы закона о гарантиях деятельности президента, в связи с тем, что она не предусматривает процедуры лишения неприкосновенности экс-президента.

Согласно действующему законодательству Кыргызстана, экс-президент обладает полным правовым иммунитетом, которого он не может быть лишен ни при каких обстоятельствах. Притом что действующий глава государства может быть отрешен от должности и привлечен к ответственности.