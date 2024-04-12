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В Кыргызстане не боятся возможных санкций Запада

В Кыргызстане не боятся возможных санкций Запада Кыргызстан не переживает по поводу того, что может попасть под западные санкции из-за сотрудничества с Россией.
В регионе
12 апреля 2024 г. 08:59
В Кыргызстане не боятся возможных санкций Запада

Кыргызстан не переживает по поводу того, что может попасть под западные санкции из-за сотрудничества с Россией.

Как передает Report, об этом заявил в интервью кыргызскому государственному информагентству "Кабар" глава кабмина республики Акылбек Жапаров.

"Мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту "Мир" не мы", - сказал он.

По его словам, в Кабмине Кыргызстана узнали об этом уже после прекращения обслуживания российских карт "Мир" Межбанковским процессинговым центром (МПЦ), который не относится к правительству, а управляется коммерческими банками.

"Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54% коммерческим банкам", - продолжил глава правительства.

Он предполагает, что коммерческие банки республики "возможно, опасались вероятных санкций".

"Карта "Мир" принесла бы больше пользы нам, чем россиянам. Приостановка обслуживания этой карты никак не отразится на России. Нам больше всего было нужно, чтобы эта система работала у нас. Раз уж прекратили работу, то мы начали искать другие пути", - отметил Жапаров.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Qərbin mümkün sanksiyalarından qorxmur

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