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В Кыргызстане начались военные учения с применением БПЛА Bayraktar

В Кыргызстане начались военные учения с применением БПЛА Bayraktar Военные тактические учения начались в четверг в Кыргызстане, в ходе которых будут применяться ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.
В регионе
31 марта 2022 г. 10:39
В Кыргызстане начались военные учения с применением БПЛА Bayraktar

Военные тактические учения начались в четверг в Кыргызстане, в ходе которых будут применяться ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

"В Иссык-Кульской области сегодня, 31 марта, проходят специальные тактические учения "Калкан - 2022" ("Щит - 2002"). Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров наблюдает за ходом учений, проходящих на базе учебного центра "Эдельвейс" министерства обороны в городе Балыкчи", - говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, впервые в истории республики в ходе учений будут "применены ударные БПЛА Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Основная цель учений - отработка слаженности действий силовых структур Кыргызской Республики по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы. В учениях принимают участие подразделения ГКНБ, министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и внутренних дел", - отметила пресс-служба.

Кыргызстан закупила у Турции несколько БПЛА Bayraktar TB2 в 2021 году, они были переданы Пограничной службе ГКНБ.

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Версия на английском языке Military drills with use of Bayraktar drones start in Kyrgyzstan

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