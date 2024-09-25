В Кыргызстане начали разработку крупнейшего титаномагнетитового месторождения

В Кыргызстане начали разработку крупнейшего титаномагнетитового месторождения Кызыл-Омпол.

В Кыргызстане начали разработку крупнейшего титаномагнетитового месторождения Кызыл-Омпол.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава правительства Акылбек Жапаров.

"Это очень важное событие для Кыргызстана. Месторождение содержит миллионы тонн титаномагнетита. Титан – это ценный металл, который используется в различных отраслях, в том числе в медицине, авиации и космонавтике. Разработка этого месторождения позволит нам не только увеличить экспорт, но и создать рабочие места", - сказал он.

По его словам, работы будет вести государство. При извлечении титаномагнетита будут применяться технологии, гарантирующие безопасное извлечение сопутствующих минералов, таких как уран и торий.